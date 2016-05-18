Москва, 18 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Москве 4 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев подключены к беспроводному интернету. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, пассажиры 800 маршрутов города могут бесплатно пользоваться Wi-Fi.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Wi-Fi

«Количество интернет-сессий уже превысило миллион подключений», — уточняется на сайте.

Как заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, данная услуга делает поездки на наземном транспорте еще комфортнее. Он напомнил, что полностью подключить к сети беспроводного интернета все трамваи, троллейбусы и автобусы удастся к концу 2016 года.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в столице появились первые автобусы с бесплатным доступом к интернету. Так, Wi-Fi начал работать в полуэкспрессах № 902 и 904, на ночном автобусе № Н1 и маршруте № 1002, действующем в «новой» Москве.

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Отметим, что власти Москвы планомерно развивают бесплатные зоны беспроводного интернета в городе. Первый пилотный проект по созданию зоны Wi-Fi запустили в 2011 году. В частности, интернет работает в метрополитене, на остановках общественного транспорта, на вокзалах, а также WI-FI появляется в больницах и на кладбищах.