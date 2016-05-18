Москва, 18 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. МТС и Nokia заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития стандарта связи 5G, сообщает пресс-служба МТС. Указанная технология будет тестироваться в 2018 году в ходе Чемпионата мира по футболу.

Kārlis Dambrāns Мобильный интернет 5G

Компания создаст тестовую сеть 5G на одном из стадионов в России и предоставит зрителям возможность пользоваться инновационными видео‑ и другими услугами во время проведения одного из матчей Чемпионата мира.

В декабре 2015 года МТС уже заключила подобное соглашение с компанией Ericsson, также занимающейся исследованием технологии 5G. С её помощью абоненты получат более высокие скорости передачи данных. Предполагается, что скорость обмена информацией в сетях 5G будет в 30 раз выше, чем у LTE-стандарта.

Стоит отметить, что тестировать новое поколение технологии связи во время Чемпионата миру по футболу в 2018 году также планируют «МегаФон» и Huawei.

Стандарт связи 5G может быть запущен в коммерческую эксплуатацию к 2020 году.