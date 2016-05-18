Душанбе, 18 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Назначены новые послы Таджикистана в Киргизии, Узбекистане, Малайзии, Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующие указы Эмомали Рахмон подписал сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба таджикского президента.

Ганс Гольбейн Младший. Послы (фрагмент). 1533

Новым послом в Киргизии стал бывший руководитель управления внешних связей исполнительного аппарата президента Таджикистана Сухроб Олимзода, сменив на посту Олима Рахимова, освобожденного от должности «в связи с достижением пенсионного возраста».

Вместо ставшего в марте заместителем министра иностранных дел страны Музаффара Хусейнова, который по совместительству был официальным представителем страны и в Малайзии, послом Таджикистана в Узбекистане назначен Содик Ашурбойзода.

Другими указами главы государства Мухаммад Мухаммади назначен чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Малайзии, Юсуф Шарифзода стал его коллегой в Южной Корее, а Баходур Шарифи — в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, предыдущие кадровые перестановки в ведомстве были произведены в конце марта. Тогда был назначен новый замглавы МИД Таджикистана и послы в Китайской народной республике, Королевстве Саудовская Аравия, а также в Армении и Грузии.