Симферополь, 18 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Несмотря на стабилизацию ситуации с энергоснабжением полуострова, в Крыму продолжат курс на снижение затрат электроэнергии и внедрению энергосберегающих технологий. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Министерство топлива и энергетики Республики Крым должно разработать дорожные карты и произвести замену приборов, уличного освещения и т.д., потребляющие большое количество электроэнергии. Программа должна быть представлена на заседании Совета министров Республики Крым уже к 15 июня», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские власти намерены снижать расход электроэнергии на полуострове с помощью замены обычных ламп на светодиодные. Так, уже заменены лампы в больнице им. Семашко в Симферополе. Это позволило сократить расход электроэнергии в медучреждении на 70%.

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