Москва, 18 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Роспотребнадзором с 1 ноября 2012 года проведена экспертиза более 9555 ссылок на страницы сайтов в интернете, из них 9357 страниц содержали информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства. Страницы интернет-ресурсов были заблокированы, сообщили в ведомстве.

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Запрещенная информация в виде описания способов совершения самоубийства, сопровождаемая фото‑ и видеоматериалами, рисунками, в том числе для детей, наиболее часто размещается на интернет-страницах социальных сетей.

Так, на соцсеть «ВКонтакте» приходится 3050 ссылок и страниц, признанных содержащими запрещенную информацию, что составляет порядка 30% от всех ссылок в интернете, признанных содержащими информацию о способах совершения суицида и/или призывы к совершению суицида.

Роспотребнадзором проводится проверка информации в отношении закрытых групп в социальной сети «Вконтакте», упомянутых в СМИ как пропагандирующие суицид в подростковой среде.

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