Москва, 18 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который пообещал уйти в отставку, если будет доказана связь Анкары с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

Erik Luntang Мевлют Чавушоглу

По мнению представителя российского МИДа, турецкий министр должен был покинуть свой пост после того, как Турция уничтожила российский самолёт. Об этом она написала в своём Facebook.

Сбитый ВВС Турции над территорией Сирии бомбардировщик Су-24, который участвовал в операции ВКС РФ по уничтожению ИГ, уже был поводом для ухода в отставку.

«Это надо было делать после того, как Турция сбила российский самолёт. А за связи с ИГИЛ уходят не в отставку, а в тюрьму», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Чавушоглу заявил, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову, что в случае получения неоспоримых доказательств связи Турции с ИГ он уйдёт в отставку. Таким образом он ответил на заявление Лаврова о том, что Турция снабжает террористов ИГ.