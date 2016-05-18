Хельсинки, 18 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Из финских центров по приему беженцев пропало более двух с половиной тысяч просителей убежища. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает финское издание Yle со ссылкой заявление Центральной криминальной полиции страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Эта ситуация, по мнению начальника канцелярии Министерства внутренних дел Пяйви Нерг, вызывает беспокойство. Нерг заявляет, что выяснить мотивы бегства беженцев из центров приема является приоритетной задачей для всех европейских чиновников, занимающихся вопросами безопасности. Власти Финляндии обеспокоены тем, что пропавших мигрантов «могут заманить на преступную сторону», подчеркнула чиновница. «Это явление видится нам угрозой, хотя пока никаких доказательств этому нет. Мы также не можем с уверенностью заявить, могли ли они выехать за границу», — заявила Нерг, добавив, что в данный момент власти страны прикладывают все усилия к поиску пропавших беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Финляндию приехало около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека.