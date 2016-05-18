Челябинск, 18 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Психологические проблемы южноуральцев являются тормозом в развитии современного рынка рабочей силы, выяснили на круглом столе «Как остаться востребованным на рынке труда» 17 мая, проходившем в конференц-зале Законодательного собрания Челябинской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

По мнению участника круглого стола Людмилы Соколовой, директора рекрутингового агентства, сегодня у нас — «мутное время». Это определение нынешнего времени специалист связала с дефицитом вакансий на рынке труда.

Другой участник, психолог Елена Корноухова, отметила, что «мы живем в эпоху тотальной неопределенности и в условиях вызовов быстроменяющейся среды». Поэтому необходимо делать ставку на рост КПД человека в любой трудовой сфере. Повышать производительность должны и работники и управленцы. По словам психолога, люди пребывают в иллюзиях о стоимости своего труда, при этом мотивация к нему минимальна. Из советского прошлого осталась тяга к пожизненной занятости с ярко выраженной потребностью в формальной стабильности.

Раскритикованному портрету соискателя трудовой вакансии Елена Корхунова противопоставила проект «Ксюша Собчак». Это такой проект самосоздания, при котором человек должен задаться вопросом, — что он делает, чтобы стать собой, «Петей Ивановым». То есть, люди должны сконцентрироваться сами на себе. Вместо этого в обществе царит сплошная бессубъектность и социальная патология. «Мы все жертвы судьбы, все чего-то ждем, на кого-то надеемся», — подытожила Елена Корноухова.

Практикующий психолог предложила партии «Единая Россия» создать сеть психологических консультаций, в которых на безвозмездной основе в период сложных экономических неурядиц будут оказываться населению услуги психологического плана.

Правда, то, как жить в обществе, которое будет состоять из одних «Ксюш Собчак», специалисты и чиновники не обсудили.

Ведущая круглого стола Марина Дымова сообщила, что по результатам встречи будет выработан некий посыл жителям всей Челябинской области на психологическом и на экономическом уровне, — «как действовать в ситуации, если ты оказался без работы». После заседания она как-будто восприняла к действию слова психолога и, отвечая в интервью одному из журналистов, заявила: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Предложения «по наиболее эффективным и оптимальным мерам» борьбы с безработицей, лягут на стол губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.