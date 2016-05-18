Ярославль, 18 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Участник праймериз «Единой России», председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин выпустил агитационный видеоролик, который, по сути, является заимствованной сценой из культового политического сериала «Карточный домик» о предвыборной борьбе в Соединённых Штатах Америки.

фото youtube.com Кадр из сериала «House of Cards»

В ролике Павел Зарубин стоит за трибуной муниципалитета, камера приближается к нему, после драматической паузы политик дважды ударяет по столу и на экране появляется надпись: «Вернем деньги в Ярославль. Павел Зарубин». В сериале «Карточный домик» исполнитель главной роли Кевин Спейси играет точно такую же сцену за столом и абсолютно так же дважды стучит кулаком. Вернуть куда-либо деньги американский актёр не обещает.

Заимствования из американских продуктов политических технологий в Ярославской политике происходят не в первый раз. Ранее, в период выборов мэра Ярославля в 2012 году, выигравший выборы депутат муниципалитета Ярославля Евгений Урлашов использовал в своей избирательной кампании переведённый на русский язык лозунг президента США Барака Обамы «Да, мы сможем». По неофициальной информации политтехнологическим консультантом Евгения Урлашова в тот период являлся именно Павел Зарубин.

Сравнить ролики можно здесь:

предвыборный ролик Павла Зарубина,

трейлер второго сезона сериала «Карточный домик».