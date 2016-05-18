Москва, 18 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Нефть сегодня, 18 мая, продолжает упорно отыгрывать сценарий роста. Цель в 51 доллар за баррель уже близко. Тем не менее при текущей технической картине этот уровень ограничивает дальнейший рост, считает аналитик Dominion Fx Юрий Винтер.

Arne Hückelheim Нефть

«Около отметки $51 за баррель по Brent проходит верхняя граница растущего канала. Стоит ожидать снижение на 5−10%, однако, рассчитывать на более глубокое падение не стоит. Все движение по-прежнему пойдёт в рамках текущего тренда от 2016 года», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая цены на нефть основных сортов торгуются вблизи 50 долларов за баррель по мере того, как участники рынка ожидают данных по запасам из США. Так, цены на нефть марки Brent, по данным на 11:15 мск, снижались на 1,2% и находились на уровне 48,99 доллара за баррель. WTI дешевела на 0,7% и находилась в области $48,75.

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