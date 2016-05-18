Омск, 18 мая, 2016, 14:00 — ИА Регнум. События Омской области 18 мая в нашем специальном обзоре.

Клара Петерс. Тщета. 1620

Богатые и «бедные»

Обнародованы сведения о доходах депутатов Государственной Думы шестого созыва за прошлый год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, самым богатым депутатом от Омской области стала Ирина Роднина (фракция «Единая Россия»). За 2015 год она заработала 7,6 млн руб. Ей принадлежат земельный участок для садоводства (1 000 кв. м), квартира (80,50 кв. м) и машиноместо (7,60 кв. м), а также автомобиль «Ауди ТТ». В пользовании у депутата — квартира площадью 83,90 кв. м (социальный наем).

Депутат от Омской области Олег Денисенко (фракция КПРФ), который в прошлом году боролся за кресло губернатора региона, но проиграл действующему главе области Виктору Назарову, заработал 5,3 млн руб. У него в безвозмездном пользовании находится квартира в России площадью 83,40 кв. м.

Депутат от фракции ЛДПР Ян Зелинский отчитался о доходах за прошлый год в размере 5,2 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 91,30 кв. м. Его супруге принадлежат две квартиры (40,20 и 58 кв. м). В пользовании у семьи депутата находятся еще две квартиры — 124,80 кв. м (наем на срок полномочий депутата ГД) и 91,30 кв. м (безвозмездное пользование). У Зелинского есть легковой автомобиль Hyndai Santa Fe 2,4 AT.

Депутат от Омской области Александр Кравец (фракция КПРФ) за 2015 год заработал почти 5 млн руб. Его супруга — почти 796 тыс. руб. Депутату принадлежат три садовых земельных участка (507; 498 и 1000 кв. м), земельный участок под нежилым строением (835 кв. м), квартира (65 кв. м), садовый дом (137,7 кв. м), нежилое строение 854,6 кв. м. Супруге депутата принадлежат квартира площадью 92,30 кв. м и место в паркинге (16 кв. м). В пользовании у депутата находится квартира (наем на срок полномочий депутата ГД) площадью 66,40 кв. м. Также ему принадлежит легковой автомобиль «Ниссан Кашкай».

Самым «бедным» депутатом Госдумы от Омской области по итогам прошлого года стал Александр Кравцов («Справедливая Россия»). Его заработок за год составил 1, 4 млн руб. Супруга Кравцова заработала почти 149 тыс. руб. Депутату принадлежат два огородных земельных участка (602 и 600 кв. м) и квартира (52,40 кв. м). Кроме того, он арендует земельный участок площадью 1 404 кв. м. Александр Кравцов — владелец легкового автомобиля Renault Logan.

Депутат Сергей Попов («Единая Россия») отчитался о доходах за 2015 год в размере 5,8 млн руб. Его супруга заработала 1, 3 млн руб. Попову принадлежат два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом с гаражом, баней и хозблоком (391,7 кв. м), квартира (общая совместная собственность) площадью 54 кв. м. Его супруге принадлежат две квартиры (53,70 и 99,60 кв. м), два машиноместа (14,20 и 13 кв. м) и автомобиль «Фольксваген Тигуан».

Депутат от Омской области Виктор Шрейдер («Единая Россия») за 2015 год заработал 5,06 млн руб. Его супруга — 236,9 тыс. руб. Шрейдеру принадлежат два земельных садовых участка (1365 и 1367 кв. м), земельный участок под гаражным боксом (общая долевая собственность, 97/1000) площадью 280 кв. м, квартира (общая совместная собственность) площадью 86,90 кв. м, садовый дом (110 кв. м), гаражный бокс (22,80 кв. м). Супруге депутата принадлежат земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1 500 кв. м), жилой дом (155,5 кв. м). В пользовании у семьи депутата — жилой дом (аренда) площадью 595,40 кв. м и квартира (наем на срок полномочий депутата ГД) площадью 87,80 кв. м. Супруге Виктора Шрейдера принадлежит легковой автомобиль «Фольксваген Туарег».

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4 года для экс-чиновника

Сегодня, 18 мая, государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, гособвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В суде установлено, что в 2008 — 2012 годах Юрий Гамбург, являясь директором департамента имущественных отношений администрации Омска, совместно со своим первым заместителем Вадимом Меренковым совершил ряд действий, направленных на отчуждение муниципального недвижимого имущества. Как уже сообщало ранее ИА, Меренков в настоящее время находится в международном розыске.

В частности, Гамбург, незаконно подписал документы о предоставлении по заведомо заниженной стоимости в собственность пяти граждан и коммерческой организации ООО «Крона» 26 земельных участков общей площадью 26,5 га для ведения огородничества, а также под благоустройство и организацию зоны отдыха. Фактически все земельные участки находились в зоне жилой застройки и предназначались под жилищное строительство, в том числе индивидуальных коттеджей.

В облпрокуратуре уточнили, что в результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам города Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200 млн рублей.

Также в июле 2007 года Гамбург, действуя в интересах предпринимательницы и игнорируя вступившее в законную силу судебное решение, без соблюдения процедуры торгов подписал незаконное соглашение. В результате женщина стала собственником нежилого помещения в центре Омска площадью 300 кв. м. Городу Омску был причинен ущерб в сумме 7,5 млн рублей.

В ходе следствия Гамбург, находящийся под стражей, вину не признал, пояснив, что действовал законно.

Добавим, из уголовного дела в отдельное производство были выделены материалы в отношении скрывшегося от органов следствия бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова. Он обвиняется в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня, 18 мая, в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Подросток серьезно пострадал из-за медсестры

В Омске будут судить медсестру, из-за которой подросток получил многочисленные термические ожоги. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей медицинской сестры физиотерапевтического кабинета Клинического кожно-венерологического диспансера утвердил заместитель прокурора Центрального округа Омска. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Установлено, что 3 февраля 2015 года медсестра неправильно указала 17-летнему пациенту кабину для проведения процедуры. Вместо ПУВА-терапии она направила подростка в кабину «UVB». В результате пациент получил термические ожоги второй степени.

Согласно заключению эксперта, подросток получил тяжкий вред здоровью в виде термических (кварцевых) ожогов второй степени лица, шеи, туловища и конечностей общей площадью 80%, сопровождающихся легким ожоговым шоком. Вину в совершении преступления 63-летняя медсестра признала полностью. После случившегося она была уволена.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №88 в Куйбышевском судебном районе Омска. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до 6 месяцев.

Рушится дом

В Омске на Московке рушится многоквартирный жилой дом на улице Молодогвардейской, 39, сообщает портал Оm1.ru. Здание два года назад было признано аварийным и теперь пошло трещинами.

Мэр Вячеслав Двораковский сегодня, 18 мая, прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, городские власти в курсе событий, и «меры, конечно, будут приняты». Что конкретно планируется сделать, гардоначальник не уточнил.

В городском департаменте жилищной политики сообщили, что действующая сейчас программа расселения граждан из аварийного жилья подходит только к домам, признанным таковыми до 2012 года. Для жильцов, чьи дома признали опасными для проживания после этого срока, программа еще не разработана.