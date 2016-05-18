Ярославль, 18 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Ярославское отделение КПРФ в след за федеральным руководством партии намерено использовать образ генералиссимуса Иосифа Сталина в своей предвыборной агитации.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Один из наших символов — это генералиссимус Победы Иосиф Виссарионович Сталин. Именно под его руководством была достигнута Великая Победа. Мы безусловно будем использовать его образ в предвыборной кампании. 9 мая — один из немногих праздников, который объединяет людей, и эта Победа связана с именем Сталина. Открещиваться от этого, значит открещиваться от истории. Я думаю, несмотря на попытки очернить деятельность и образ Иосифа Сталина люди все равно относятся к нему положительно и это даст КПРФ дополнительную поддержку избирателей на выборах, выбьет почву из-под ног политических спекулянтов и недобросовестных конкурентов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Ярославские коммунисты считают, что нынешние выборы носят достаточно непрозрачный и грязный характер.

«Появилось много партий, которые содержат в своем названии, используют слова «коммунистический», «социалистический» — это мы уже наблюдали на прошлых выборах. Они пытаются взять себе наши образы, лозунги, символы. Данные партии забирают голоса наших избирателей, что, прежде всего, выгодно «партии власти», заявил Эльхан Мардалиев.