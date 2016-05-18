Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы проводят обыски в Петербурге в связи с возможными хищениями на строительстве нового стадиона на Крестовском острове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Обыски начались утром 18 мая, они проходят по 15-ти адресам, в числе которых — офисы пяти компаний, которые вызвали подозрение у вице-губернатора, что и побудило его обратиться к правоохранителям. Оперативные мероприятия также проводились в квартире у главы СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» Алексея Ватутина.

По некоторым данным, следственные действия связаны с работами по художественной подсветке стадиона на Крестовском острове, который возводят к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Речь идет о возможных многомиллионных хищениях из бюджета.

Как отметили в аппарате Игоря Албина, к правоохранителям он обратился в конце 2015 года. В Смольном не смогли прокомментировать, какие именно эпизоды находятся в разработке у полиции в данный момент.

По данным на апрель, строительная готовность стадиона составляла 84%. В сентябре 2016 года назначен первый тестовый матч на стадионе, а все работы будут завершены осенью текущего года.

«В настоящее время основные работы постепенно сосредотачиваются на внутренних инженерных коммуникациях, отделке помещений и закупке оборудования, полным ходом идет благоустройство прилегающей территории», — сообщили накануне в аппарате Игоря Албина.

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Все строительные работы на стадионе, согласно действующему государственному контракту, завершатся в декабре 2016 года.

Общая площадь стадиона, который во время проведения международных соревнований будет называться «Стадион «Санкт-Петербург» — более 280 тыс. кв. м. Количество посадочных мест — 68 тысяч человек (вместимость во время театрально-концертных мероприятий — более 77 тыс. человек). Стадион строится в соответствии со стандартами FIFA и UEFA. После завершения строительства стадион станет главной концертной площадкой Санкт-Петербурга и местом для проведения матчей национального и международного уровня.