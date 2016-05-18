Тамбов, 18 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. На территории Спасо-Преображенского кафедрального собора в Тамбове открыт памятник императору Николаю Второму. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тамбова, 16 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил торжественное богослужение и освятил монумент.

Валентин Серов. Портрет императора Николая II (фрагмент). 1900

Бюст расположился около часовни, которая возводится над Питиримовским источником. При этом место установки было выбрано неслучайно — это собор Николай Второй посещал в 1914 году.

ИА REGNUM напоминает, что бюст специально был изготовлен национальной скульптурной мастерской «Артпроект» по заказу начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Смыкова. О решении установить памятник на этом месте было заявлено в начале 2016 года.

Кроме того, в Тамбове также идут работы по воссозданию полноценного архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского кафедрального собора и возрождению аллеи, ведущей к часовне над источником святителя Питирима.