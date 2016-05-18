Астрахань, 18 мая, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Астрахани зарплаты депутатов городской думы превышали установленные нормативы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 18 мая, нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения действующего законодательства при установлении размера оплаты труда муниципальным служащим.

Василий Суриков. Пир Валтасара. 1874

Так, выяснилось, что размеры денежного вознаграждения у народных избранников законодательного органа выше предельных нормативов, рекомендованных распоряжением областного правительства для лиц, замещающих муниципальные должности Астраханской области. Помимо этого был завышен и процент ежемесячного денежного вознаграждения. Сверх норматива полагались лицам, замещающим муниципальные должности в гордуме, и единовременные премии. Все выплаты были установлены в соответствии с решением городского Совета Астрахани.

Такое положение вещей противоречит требованиям ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пояснили в надзорном ведомстве.

Противоречащий федеральному и региональному законодательству правовой акт был опротестован прокуратурой. В настоящее время документ приведен в соответствие с законом, завышенные выплаты для депутатов отменены.

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Добавим, что отчеты о доходах депутатов гордумы Астрахани на официальном сайте законодательного органа до сих пор не опубликованы.

Отметим, что депутаты не стеснялись начислять себе завышенные вознаграждения, даже несмотря на острую нехватку средств в бюджете города. Например, только на ремонт дорог на текущий год траты из городской казны были урезаны в 4,5 раза. Первоначально предполагалось потратить на условиях софинансирования из городского бюджета и дорожного фонда 280 млн рублей. А по факту в бюджет Астрахани пока заложено 60 млн рублей, четыре из которых уже потрачены.

Как сообщало ИА REGNUM, на необоснованные траты из бюджета города указывали и «фронтовики» после проеденного мониторинга реализации указов главы государства по вопросам безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства. Активисты отметили, что недостаточную активность органы местного самоуправления оправдывали недостатком средств, при этом «городская дума приняла решение о повышении пенсионного обеспечения депутатского корпуса».