Москва, 18 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле поддерживают позицию Минспорта РФ по вопросу о проведении открытого расследования публикаций о приеме допинга российскими спортсменами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле со скепсисом и неприятием относятся к «достаточно распространившимся» в последнее время случаям распространения юрисдикции американских судов на другие страны. Об этом говорилось на разных уровнях, пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на заявления министерства спорта об открытости расследования и намерении персонифицировано бороться с употреблением допинга.

Ранее 18 мая президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из России, которые готовятся к участию в летних Олимпийских играх — 2016, могут быть отстранены по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если будет доказано употребление допинга.

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Министерство спорта РФ со своей стороны заявило, что окажет полное содействие расследованию WADA. Вместе с тем Минспорта подчеркивает, что ответственность за нарушения должна быть персональной. Спортсмены, соблюдающие все нормы и регламенты, не должны лишаться прав на участие в соревнованиях.