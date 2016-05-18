Киев, 18 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Введенный на Украине запрет на экспорт древесины препятствует получению Киевом второго и третьего транша ЕС в размере 1,2 млрд евро. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель страны Наталья Микольская, передает корреспондент ИА REGNUM.

ccharmon Древесина

Согласно информации пресс-службы министерства, для обсуждения ситуации по проблематике торговли необработанной древесиной состоялось совещание при участии министра агрополитики Украины Тараса Кутового.

«Устранение данного раздражителя в торговой сфере является необходимым условием для продолжения реализации на Украине третьей программы макрофинансовой помощи ЕС, где второй и третий транши — это суммарно 1,2 млрд евро, а также для дальнейшей либерализации торговли с ЕС», — заявила Микольская.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены возможные пути улучшения ситуации в лесной отрасли —в частности, путем применения новых механизмов реализации и экспорта лесоматериалов, функционирования систем электронного учета древесины и электронного декларирования происхождения лесоматериалов.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2015 года Верховная рада приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт некоторых видов лесоматериалов, пиломатериалов и леса-кругляка — чтобы остановить вырубку лесов на Украине и поддержать отечественных обработчиков древесины.

Однако в апреле этого года на Украине разгорелся масштабный скандал — в Чопе местные активисты обнаружили 24 вагона леса высокого качества, который пытались переправить в Словакию как дрова. По итогам этого инцидента премьер Владимир Гройсман встретился с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым.

«Я бы хотел, чтобы каждый, кто имел причастность к этому — кто отправлял, кто делал оформление, кто подписывал — они все должны быть наказаны, и их материалы должны быть переданы в Национальное антикоррупционное бюро… Без руководства таможни такие вещи не могут делаться. Это серьезные вагоны, платформы, которые были загружены этим кругляком. Я считаю, что они наладили системный бизнес на контрабанде, и делают это. Поэтому я считаю, что должны быть самые жесткие кадровые решения, которые только могут быть», — сказал тогда премьер.

11 мая этого года Кабмин Владимира Гройсмана обнародовал распоряжение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Александра Ковальчука. Как заявил сам премьер, основными причинами принятого распоряжения стали «бесконтрольная вырубка лесов, а также организация экспорта ценных пород древесины под видом дров». В этот же день правительство Украины полностью запретило санитарную вырубку леса.

Тем временем, украинские СМИ бьют тревогу, сообщая, что Карпаты в последнее время «буквально полысели».

«Вот и официально, наконец, заявили о «варварской вырубке» украинских лесов. Рубят лес действительно остервенело. Как в последний раз. Как будто завтра все закончится. Изменит ли что-то увольнение главы Национального агентства лесного хозяйства? Ничего. Если не поменять систему. Не разрушить коррупционные связи, в которых погрязли лесники, экологи, пограничники и таможенники. Для всех них лес — это просто ресурс. Со своей рыночной стоимостью. А не легкие страны, как нас в школе учили», — говорится в репортаже «Подробностей» от 15 мая.