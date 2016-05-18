Алтайский край, 18 мая, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Смоленском районе Алтайского края появились незаконные владельцы земельных участков. Выяснилось, что земли лесного фонда, государственную собственность, власти сельсовета и района раздавали под жилую застройку. После первых судебных решений, чиновники уверяют: знать не знали, что на этих наделах лес растет. Подробности этой истории узнали корреспонденты программы «Вести-Алтай».

видеокадр программы «Вести-Алтай» Чиновники Смоленского района продали государственную землю под жилую застройку

Поселок Верх-Обский давно уже стал притягательным местом для горожан, чьи дома здесь отнюдь непохожи на дачи. Местные жители насторожились первыми, когда вблизи села началась вырубка деревьев. А потом и лесникам открыли глаза на происходящее."Нам поступила информация из ФСБ, их бийского отдела, о том, что на территории лесничества нашего в районе поселка Нефтебаза проводится незаконный отвод земель. Передается в аренду или даже в собственность», — пояснил начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергей Пухирев.

Участки под коттеджное строительство в живописном лесу выделяли местный Верх-Обский сельсовет и администрация Смоленского района. Не имея никаких полномочий: это земли лесного фонда, государственная собственность, распоряжаться которой может только Правительство страны в лице Росимущества. Земля уходила по смешной цене — от 3 до 10 тысяч рублей. Участки получали жители района и бийчане, — выяснили алтайские тележурналисты.

«В ходе рассмотрения исков в Смоленском районном суде было установлено, что никто из администрации Смоленского района на место сюда не выезжал. Вообще иски предъявлены и к физическим лицам — арендаторам и собственникам, так и к администрации Смоленского района. Они соответчики», — разъясняет заместитель прокурора Смоленского района Илья Куксин.

Прокуратура района в суде потребовала признать сделки по аренде и купле-продаже земельных участков ничтожными. Говорят, вмешались вовремя — лесной массив не успели массово вырубить под застройку. Но не все владельцы привлекательной земли захотели с нею расстаться.

Корреспондентам «Вести-Алтай» удалось поговорить с одним из тех, кто приобрел участок в лесу возле Верх-Обского. Житель Бийска от камеры отворачивался — мол, лицо в крае узнаваемое. Уверял: он не просто оформил полученный участок в собственность, но и жилье построил. Правда, в этот, якобы дом, судебного эксперта и журналистов не впустил.

Между тем, несостоявшиеся новоселы даже отдельную ЛЭП протянули к будущим своим домам. Говорят, за 1 миллион рублей. Но в прокуратуре категоричны: пусть требуют возмещения затрат с администрации района — именно местные чиновники обязаны были проверить, не относятся ли земли к лесному фонду.

«В Верх-Обском сельсовете, где это рассматривалось первоначально, данных документов никаких нет. У них картографические документы отсутствуют, регламент градостроительный отсутствует, его до сих пор нету», — отмечает Сергей Пухирев.

Юрист администрации Смоленского района Олег Попов тоже ссылается на отсутствие документов: «Не было ни в публичную кадастровую карту (которая в Интернете находится) сведений внесено, что это земли лесного фонда. Не было в кадастровой палате таких сведений. Соответственно, у администрации юридических оснований для отказа этим гражданам в праве на землю — они претендовали на аренду земли — не было».

Заместитель прокурора Смоленского района Илья Куксин сообщил корреспондентам, о том, что есть все основания полагать: должностные лица, власти Смоленского района, путем злоупотребления своими полномочиями предоставили данные земельные участки.

Полицейская проверка в отношении муниципальных властей пока приостановлена — до тех пор, пока не закончатся тяжбы по последнему земельному участку.

Как выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай», случай этот оказался не единичным: в Чарышском районе точно так же участок лесного фонда отдали в частные руки. И вновь возвращать землю пришлось через суд. Обо всех фактах известно Генеральной прокуратуре РФ.