Москва, 18 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Москвы проверили информацию о возможном убийстве, совершенном в стенах Третьяковской галереи, данные сведения не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Andrey Государственная Третьяковская галерея

Днем 18 мая в СМИ появились данные о тяжелом преступлении, якобы произошедшем в знаменитой картинной галерее. Неизвестный совершил звонок в полицию, в котором рассказал о ЧП в здании галереи в Лаврушинском переулке.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 мая в службу «02» поступил сигнал о якобы готовящемся взрыве в Центральном универсальном магазине Москвы. Прибывшие на место правоохранители вывели из здания персонал и обследовали помещения, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ найдено не было.