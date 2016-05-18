Оренбург, 18 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 мая на перроне вокзала можно было увидеть как членов ЛДПР, так и тех, кто недавно покинул ее ряды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если активисты партии пришли поддержать коллег по политическому цеху, то группа теперь уже беспартийных развернула плакаты с лозунгами «Катасонова выгнали из «ЕР» выгонят из ЛДПР!» (в 2010 году со скандалом вышел из «Единой России» — ИА REGNUM ), «Жириновский, выгони Катасонова!» и пыталась передать письмо, адресованное лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому. В нем в очередной раз бывшие члены ЛДПР пытаются донести до руководства мысль, что депутат Госдумы РФ Сергей Катасонов приведет местное отделение партии к разрушению.

Татьяна Боброва Группа вышедших из ЛДПР встречает спецпоезд бывших однопартийцев

«Владимир Вольфович, деятельность Сергея Катасонова оказывает разрушительное воздействие на оренбургское отделение партии и угрожает срывом выборов не только в Оренбуржье, но и в целом в России… Мы требуем от Вас исключить из рядов ЛДПР депутата Катасонова Сергея Михайловича за предательство интересов партии, нарушение ее основополагающих принципов, отказ от служения интересам партии и нашим соратникам, использование партийных ресурсов в корыстных целях, обман избирателей и причинение имиджевого ущерба ЛДПР», — говорится в письме.

По мнению бывших либерал-демократов, если Катасонов останется в партии, то это приведет к разрушению структуры ЛДПР, поражению на выборах в Заксобрание и Госдуму, а также запустит цепную реакцию скандалов как на региональном, так и федеральном уровнях.

Письмо пытались передать начальнику спецпоезда, депутату Госдумы Александру Шерину. Однако он развернулся и быстро удалился от группы бывших однопартийцев. Позже он объяснил СМИ свое поведение. По словам Шерина, как начальник поезда он отвечает за встречу с гражданами и принятие от них предложений.

«Я не уполномочен заниматься внутрипартийными проблемами. У нас работают мобильные приемные и каждый может обратиться туда со своими замечаниями. Они обязательно будут доставлены в Москву», — сказал либерал-демократ.

Поезд стоял на перроне вокзала Оренбурга час. Примечательно, что в конце встречи состоялось вручение 10 партбилетов новым членам партии. На фоне того, что с апреля 2016 года ряды ЛДПР в Оренбуржье покинуло около 500 человек, это выглядело не очень убедительно.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбургской области, теперь уже беспартийный Андрей Рейзлер считает акцию у поезда безрезультатной. В адрес руководства, в том числе Жириновского, направлено три обращение с жалобой на внутрипартийное положение, в частности, на действия Сергея Катасонова, однако положительных результатов нет.

Иного мнения его соратник, член фракции ЛДПР, также уже беспартийный Сергей Химич: «Результат есть. Не тот, который мы бы хотели, но он есть! Информация в любом случае дойдет до Жириновского, вопрос только в каком виде? Вокруг Владимира Вольфовича определенные люди пытаются создать барьер… «.

Андрей Рейзлер же выразил опасения, что наверху уже сделаны выводы о том, что первично и важно: деньги или люди. Вместе с тем он не уточнил, кем конкретно сделан вывод: «Больших игр я не знаю».

Рейзлер и Химич до сих пор вне партий. По словам Химича, он половину сознательной жизни отдал ЛДПР и до сих пор не может прийти в себя от раскола внутрипартийного отделения, созданию которого отдано 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле партбилет ЛДПР сдал лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбургской области Андрей Рейзлер. Впоследствии его примеру последовали еще двое членов фракции: Сергей Химич и Сергей Бенцман. Таким образом, сейчас фракция в своем большинстве — беспартийная. В рядах ЛДПР из четырех членов остается только Николай Саблин.

Отметим, что внутрипартийный скандал происходит накануне выборов в Законодательное собрание Оренбуржья и Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2016 года.