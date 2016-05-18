Анкара, 18 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек считает, что зависимость Анкары от поставок газа из России представляет опасность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Мы столкнулись с серьёзными сложностями. Но у нас есть хорошая стратегия, чтобы с ними справиться», — заявил заместитель премьер-министра Турции по экономическим вопросам Мехмет Шимшек, рассуждая об энергетической безопасности Турции и диверсификации источников углеводородов.

По его словам, оставаться в такой степени зависимыми от России в газовом вопросе — это большой риск.

Как отметил министр, 97% потребляемого в Турции природного газа, страна вынуждена импортировать извне, при этом 58% газа поступает из России.

«Остальной газ покупается в Иране, кроме того мы импортируем сжиженный газ из других стран. Безусловно, оставаться в такой степени зависимыми от России в газовом вопросе — это большой риск. По этой причине мы работаем над реализацией проекта газопровода TANAP», — резюмировал Шимшек.