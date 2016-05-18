Москва, 18 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. С 1 июня 2016 года Банк России начнет тестирование системы для выявления подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма. Тестирование будет проходить в нескольких отбельных банках. Об этом сегодня, 18 мая, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин журналистам, передает Интрефакс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Новая система индикаторов позволит вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических операций», — отметил Скобелкин.

По его словам, «если эксперимент получит позитивную составляющую, то тогда можно будет говорить о нормативных актах».

Отметим, на какие конкретно индикаторы и на каких банках будут тестироваться Центробанк РФ не раскрывает.