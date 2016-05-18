Москва, 18 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Взрывное устройство в Центральном универсальном магазине Москвы не обнаружено, сообщают «Вести».

ЦУМ

18 мая утром в службу «02» поступил сигнал от неизвестного о готовящемся взрыве в Центральном универсальном магазине Москвы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию персонала магазина и обследовали помещения магазина.

Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в помещениях торгового центра не обнаружено. ЦУМ работает в штатном режиме.

Полиция предпринимает действия по поиску телефонного террориста.