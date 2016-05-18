Краснодар, 18 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на месте будущего автоподхода к Крымскому мосту археологи обнаружили редкую находку. Клад серебряных монет ученые откопали на окраине древнего поселка XVII—XVIII веков, изучением которого в настоящее время занимаются археологи. Об этом сообщается на официальном сайте проекта строительства объекта, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Garry Knight Серебряные монеты

Всего в керамическом сосуде было найдено 15 экземпляров старинных монет общим весом более 300 граммов. Предполагается, что эти деньги были отчеканены на монетных дворах Испании в середине XVII века. Возможно, это часть сокровищ с ограбленного галеона или следы торговли, которая здесь велась достаточно активно, предположила ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Эмма Зиливинская.

По ее словам, находка, безусловно, редкая. «Она будет передана ведущим российским специалистам по нумизматике, которые изучат клад более детально и определят точнее время его сокрытия. Важно понять, когда и как эти монеты попали на Таманский полуостров», — добавила Зиливинская.

Напомним, активная работа по сохранению объектов археологии в рамках проекта Крымского моста началась еще в феврале 2015 года. К изучению памятников прошлого были привлечены сразу несколько экспедиций под руководством ведущих российских ученых. На Таманском полуострове специалисты уже обследовали более 19 гектаров площадей древних поселений и могильников. Подробно изучен участок, на котором основным памятником прошлого является поселок XVII—XVIII веков. Также здесь обнаружены находки III—II тысячелетий до нашей эры и первых веков нашей эры. Найдены десятки предметов, среди которых кремневое орудие раннего бронзового века, античная керамика и турецкие глиняные курительные трубки.

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На этом же участке обнаружен могильник бронзового века, а также уникальное кладбище Нового времени. Найдены многочисленные украшения — серьги, бусы, перстни, браслеты, датированные XVII—XVIII веками. В числе необычных находок — амулет из черепа мелкого грызуна в обрамлении из меди, который выполнял роль оберега.

Сейчас археологи также исследуют остатки поселения периода Римской империи: фундаменты жилищ и хозяйственных строений, дворовые ограды, места древнего ремесленного производства II—III веков нашей эры. В культурном слое уже обнаружены орудия труда, предметы быта, украшения. Находки поступают на обработку в полевую лабораторию, развернутую недалеко от места раскопок.

Изучены остатки древнеримской виллы, хазарского поселения, военного лагеря периода Тьмутараканского княжества Киевской Руси, деревни времён власти Османской империи, а также более 150 разновременных захоронений. Сотни находок, представляющих научный интерес, переданы в фонды Таманского музейного комплекса.

«В ходе этих работ мы планируем исследовать расположенный здесь античный поселок на весьма значительной площади. Такие масштабные раскопки поселений сельскохозяйственной округи крупных городов Боспора — Фанагории и Гермонассы — уникальная возможность в истории археологических работ», — рассказал заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

«Под слоями Хазарского каганата и античности мы надеемся открыть древности первобытного периода Таманского полуострова, еще до его колонизации греками. Не исключаем, что на финальной стадии раскопок нам удастся раскопать уникальные для Тамани материалы бронзового века», — поделился ученый.

Добавим, что в керченской стороны в акватории пролива ведется изучение древнего «керамического поля» — скопления фрагментов керамических сосудов, датируемых широким хронологическим диапазоном с V века до н.э. до VI века н.э. Сотни находок, поднятые со дна, уже переданы Керченскому историко-археологическому музею.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет открыт до конца 2018 года. Первая опора моста была построена в апреле текущего года. А на днях рабочие начали возводить опоры моста уже на морских участках. Новый мост, стоимость которого оценивается в более чем 211,8 млрд рублей, станет самым длинным в России: по проекту его длина составит 19 километров.