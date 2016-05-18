Донецк, 18 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Украинские войска поздним вечером, ночью и утром 18 мая выпустили 216 мин по северному пригороду Донецка, Ясиноватскому блокпосту и Докучаевску. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Начиная с 20:20 и до 6:40 украинская сторона вела обстрелы территории аэропорта, «Вольво-Центра», Спартака, Ясиноватского блокпоста и Докучаевска. В общей сложности с позиций противника было выпущено 139 мин калибра 120 мм и 77 мин калибра 82 мм», — информирует источник. Также он добавил, что наряду с минометными обстрелами, также зафиксировано 10 выстрелов из ПТУР — украинские силовики вели обстрелы с позиций в районе вентиляционного ствола шахты Бутовская, Авдеевки, Опытного, Песок и Новотроицкого.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Между тем, накануне на вечернем брифинге заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ДНР обостряется военная обстановка — в частности за прошедшие сутки подразделения ВСУ 232 раза открывали огонь по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Докучаевск, Спартак, Ясиноватая, Саханка, Гольмовский, Донецк (район аэропорта и Петровский район), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Противник выпустил 78 артиллерийских снарядов из орудий калибра 122 мм, 109 мин из минометов калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из танка, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что только по району Докучаевска было выпущено 78 артснарядов калибра 122 мм и 62 мины калибра 120 мм.

«Обстрел Докучаевска велся с позиций ВСУ в районе Новотроицкого, где дислоцируются, в том числе подразделения полка «Азов». В результате обстрелов полностью разрушено зернохранилище и повреждено пять жилых построек. При анализе места обстрела только около зернохранилища представители СММ ОБСЕ и СЦКК насчитали 112 воронок. Данные цели противник целенаправленно выбирает для дестабилизации гуманитарной ситуации в республике, а также для обоснования необходимости закрытия пункта пропуска в населенном пункте «Новотроицкое», обвинив перед этим армию ДНР в мифических обстрелах по позициям ВСУ. Приказы на обстрелы территории ДНР отдавали комбриги Шаптало, Соколов и Делятицкий», — рассказал Басурин.

В Минобороны ДНР также сообщили, что разведка ВС ДНР продолжает выявлять передислокацию вооружений ВСУ.

«В районе населенного пункта Янисоль, 11 км до линии соприкосновения войск, выявлено местоположение четырех танков. 1,5 км севернее населенного пункта Гольмовский, 1 км до линии соприкосновения войск, установлено местоположение пяти БМП, которые в ночное время с 15 на 16 мая вели обстрелы по Зайцево. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ. Согласно данным нашей разведки, в район Новотроицкого, в штаб 72 омбр для получения задач на проведение диверсионно-террористических актов под Мариуполем прибыла группа военнослужащих 79 оаэмбр ВСУ», — подытожил Басурин.

В свою очередь, 17 мая спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за последение сутки в Донбассе в результате боевых действий пятеро солдат ВСУ получили ранения.