Москва, 18 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Власти российской столицы в одиннадцатый раз подряд отказали представителям сексуальных меньшинств в проведении ежегодного гей-парада, сообщает 18 мая проект GayRussia.Ru.

Флаги ЛГБТ

Организаторы ЛГБТ-акций собирались устроить шествие и ряд других мероприятий «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств».

«Основанием для отказа в согласовании мероприятий стал федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Николай Алексеев, являющийся основателем движения Московского гей-прайда, заявил о намерении обратиться в суд по поводу очередного отказа правительства Москвы в проведении мероприятий.

Уведомления о проведении сразу пяти акций в форме шествий и митингов в адрес властей столицы организаторы направили 13 мая, указав при этом, что готовы отказаться от остальных мероприятий в пользу единственного согласованного.

Впервые представители ЛГБТ-сообщества уведомили мэрию Москвы о проведении гей-парада в 2006 году. С тех пор ни одна из ежегодных попыток официально согласовать гей-парад не увенчалась успехом.