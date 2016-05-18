Ярославль, 18 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля уволило директора СДЮСШОР № 22 Марию Белюсову за то, что она не вовремя предоставила декларацию о доходах. Эта ситуация вызвала возмущение депутатов муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта sdusshor22.ucoz.ru

«Директор 22-й школы не представила декларацию о доходах за 2015 год. Непредоставление сведений о доходах является основанием для прекращения трудовых отношений. У нее было 4 месяца для предоставления декларации — до 30 апреля. Однако она представила декларацию только 5 мая», — сказал на заседании комиссии по соцполитике начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов.

Ситуация вокруг СДЮСШОР № 22 уже не первый год в фокусе внимания общественности. Осенью 2014 года мэрия внезапно решила провести оптимизацию тренировочной базы спортшколы в пользу СДЮСОШОР № 8. В результате воспитанницы школы, занимающиеся художественной гимнастикой, были в середине учебного года «выселены» из благоустроенного ФОКа в неприспособленное, плохо отапливаемое помещение в ДК им. Добрынина. На областном уровне инициатива городских чиновников не была поддержана, резко против высказались некоторые депутаты муниципалитета Ярославля, областной думы и Госдумы. Жалобы на действия городских чиновников поступали в Генпрокуратуру, причем в заявлениях подчеркивалось, что оптимизация проводится в интересах СДЮСШОР № 8, возглавляемой Оксаной Малютиной — являющейся супругой тогда еще председателя муниципалитета Ярославля, ныне и.о. мэра города Алексея Малютина.

Теперь же мэрия уволила Марию Белюсову — по причине непредоставления в срок декларации о доходах. Сама она считает, что предлог надуманный и довольно неуклюжий.

«Декларацию я подавала заранее несколько раз, но мне ее возвращали с просьбами исправить ошибки. Я не понимаю, зачем было все это делать, если у меня в конце июня заканчивается контракт — управление по физической культуре и спорту может просто не продлевать со мной трудовые отношения. Увольнение проведено с многочисленными нарушениями, да и просто очень некрасиво, и будет оспорено в суде. Нашу позицию мы подкрепим соответствующими видео‑ и фотоматериалами», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Мария Белюсова.

Мария Белюсова рассказала, что уволить ее пытаются с начала мая. 6 мая в ее кабинет нагрянула комиссия во главе с руководителем управления по физической культуре и спорту Ильей Тюргановым и уволила за пятиминутное отсутствие на рабочем месте.

«По-первых, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и работаю с 15.00. Во-вторых, в этот день я находилась на больничном, о чем управление было уведомлено. Однако в трудовую книжку запись об увольнении внесена не была, оригинала приказа я тоже не видела. Я уверена, что мэрия хотела сорвать турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна», который я организую. Это мероприятие международного уровня: 400 участников, 10 стран! В этом году турнир будет юбилейным. Причем город за это не платит ни копейки. И впервые в этом году мэрия исключила его из календарного плана городских мероприятий. Тюрганов заявил мне, что городу турнир не нужен. Я не знаю, будут ли у власти в Ярославле эти люди завтра или через год — но они позволяют себе решать за весь город», — рассказала Мария Белюсова.

Депутаты муниципалитета выразили возмущение ситуацией.

«Дотюкали человека. Били, били и добили. У нас даже с выборов за это (непредоставление сведений о доходах — ИА REGNUM ) не снимают. Все сделали сознательно только для того, чтобы это уничтожить. Руководитель неудобный? Да у нас много неудобных», — сказала председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

«Такие методы недопустимы. Руководитель СДЮСШОР подает в суд, и мы готовы помочь ей с услугами адвоката. Мэрия ведет себя некрасиво. Людей, которые создавали спортивную славу города, буквально выбрасывают. Такого не было со спортом не только в Ярославле, но и во всей России», — резюмировал председатель фракции «Справедливая Россия» депутат Анатолий Каширин.