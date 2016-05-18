Москва, 18 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Мировое энергопотребление вырастет на 48% к 2040 году по сравнению с уровнем 2012 года. Такой прогноз обнародовали в Управлении по энергетической информации министерства энергетики США (EnergyInformationAdministration). Наибольший рост продемонстрируют страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, те экономики, где рост потребления энергоресурсов связан с сильным экономическим ростом, например, в Азии. По оценкам экспертов, половина общемирового роста энергопотребления будет приходиться на азиатские страны, включая Индию и Китай. При этом забота об энергетической безопасности, негативное влияние ископаемых видов топлива на экологию и долгосрочный устойчивый рост цен на нефть будут способствовать более широкому применению возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. В рассматриваемый период, отмечают эксперты EIA, ВИЭ и мирный атом будут расти активнее всех остальных источников энергии. Так, рост использования альтернативных источников составит 2,6% ежегодно, а мирного атома — 2,3% ежегодно до 2040 года.

rosatom.ru Атомный реактор

«Оценить рост энергопотребления к 2040 г. в определенном смысле неблагодарная задача, поскольку столь долгосрочным оценкам свойственная значительная степень приближенности, — отметил начальник отдела анализа финансовых рынковООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — Но ясно, что, ключевым триггером роста энергопотребления в мире в ближайшие десятилетия станут азиатские страны: развитие промышленности требует обеспечения энергоресурсами, а рост экономики повышает уровень жизни домохозяйств, что, в свою очередь, также положительно сказывается на спросе на энергию».

«Наибольший вклад в строительство новой генерации, как ожидается, внесут Китай и Индия. Примечательно, что в обеих странах действуют масштабные программы строительства генерации, основанной на ВИЭ, и атомных мощностей, — отметил эксперт. — Эти процессы очень позитивны и для России в долгосрочной перспективе. Во-первых, рост энергопотребления способствует спросу на добываемые ресурсы, которые составляют основу российского сырьевого экспорта. Во-вторых, Россия — одна из ведущих мировых стран по уровню развития атомной энергетики, активно развивающая свое присутствие на зарубежных рынках. Строительство атомных мощностей в Азии открывает для Росатома новый рынок экспорта своей продукции и технологий, что означает приток капитала и обеспечение загрузки российских производственных площадок».