Москва, 18 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Пакет президентских законопроектов о создании в России национальной гвардии и о передаче МВД РФ функций Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Комплекс задач, который возложен на национальную гвардию, крайне важен, отметила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»). «Это участие в обеспечении режима ЧС, борьба с терроризмом и обеспечение территориальной обороны, охрана особых государственных объектов и спецобъектов, контроль за оборотом оружия и охранной деятельностью, взаимодействие с МВД по охране общественного порядка, участие в охране госграницы, сопровождение специальных грузов и обеспечение режима территориальной целостности России», — перечислила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Полномочия

Росгвардии передаются те же полномочия, которые были у Внутренних войск, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. Законопроекты разрешают служащим Росгвардии применять физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим военнослужащим. Бойцы смогут применять спецсредства, в том числе для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

Определяется, что военнослужащим нацгвардии запрещается применять специальные средства в отношении беременных женщин и инвалидов, если они не оказывают вооруженного сопротивления или не участвуют в нападении, угрожающем жизни других граждан. Исключением для запрета является оказание перечисленными лицами вооруженного сопротивления, случаи совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или военнослужащего войск национальной гвардии.

Служащие этих войск также будут иметь право проводить задержания, и в случае необходимости проникать в жилища граждан с данной целью.

Росгвардия может проверять документы, задерживать на срок не более трех часов подозреваемых, проводить досмотр транспорта. Они обязаны будут объяснить задержанному его права, в том числе право на звонок и на отказ от показаний.

Услуги населению

Вместе с тем, по мнению руководителя межфракционной депутатской группы по взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и спецслужбами Михаила Старшинова («Единая Россия»), сотрудники нацгвардии должны заниматься предоставлением услуг населению.

«Национальная гвардия должна явиться качественно новым предложением для граждан в сфере обеспечения на территории Российской Федерации правопорядка в самом широком смысле этого слова и предоставления услуг населению — начиная от охранной деятельности и заканчивая выдачей разрешений на оружие», — считает парламентарий. «Есть все основания полагать, что работа на этих направлениях будет отвечать требованиям и чаяниям наших граждан», — полагает депутат.