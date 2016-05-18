Калуга, 18 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, в Калуге состоялось совместное заседание комитетов городского парламента под председательством Константина Сотскова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, была заслушана информация о проектах схемы размещения нестационарных торговых объектов.

В этом году заканчивается срок действия схемы размещения НТО, утверждённой в 2014 году. Новая схема размещения НТО была представлена депутатам в трёх вариантах. По первому варианту предусмотрено размещение 586 торговых объектов с действующими договорами аренды земельных участков сроком на 1 год, по второму варианту — 498 торговых объектов, по третьему варианту — 478 объектов. Схема была сформирована с учётом мнения территориальных общин. По итогам рассмотрения в комитетах депутатам городской думы будет необходимо выбрать один из вариантов и утвердить соответствующее решение.

Между тем в первом варианте предусмотрено размещение существующих на сегодняшний день 372 нестационарных торговых объектов с действующими разрешениями. Остальные предусмотренные схемой НТО объекты — лотки в парках и скверах, сезонные ёлочные базары, дополнительные павильоны для торговли овощами и фруктами, а также новые торговые объекты в сельских населённых пунктах.

Депутат Вадим Витьков отметил нехватку торговых объектов в двух основных городских парках — парке Циолковского и парке культуры и отдыха, и предложил доработать схему в этой части.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов выступил с предложением предварительно рассмотреть схему размещения НТО на совете по развитию малого и среднего предпринимательства, а председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил тщательно рассмотреть проект схемы НТО с участием территориальных общин и жителей округов.

Все высказанные предложения были поддержаны, окончательное решение по принятию схемы размещения нестационарных торговых объектов будет принято городской думой в августе.

«В первую очередь должны быть учтены пожелания жителей, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — ведь жители и члены территориальных общин лучше всех знают потребности микрорайонов в торговых объектах, знают, торговлю какими именно товарами они хотели бы видеть в шаговой доступности».