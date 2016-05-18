Ярославль, 18 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославской области проблемы с бесплатной вакцинацией от ряда опасных заболеваний. Об этом заявила депутат муниципалитета Ярославля, заведующая кафедрой зоологии Ярославского государственного педагогического университета Елена Анашкина на заседании постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике.

«Нет бесплатной вакцины от клещевого энцефалита, от туляремии, от бешенства, нет сыворотки от змеиных укусов. Студенты, которые должны проходить летнюю практику, обращаются в поликлиники, по закону вакцинация должна быть бесплатной. Но прививки не делают, ссылаясь на отсутствие вакцины», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Елена Анашкина.

По словам Анашкиной, она обращалась в департамент здравоохранения, но там сослались на отсутствие средств. При этом, по словам депутата, прививку предлагают сделать за деньги.

«Нет сыворотки от укуса гадюки. В прошлом году был случай, когда человека укусила гадюка, а ему ввели сыворотку от песчаной эфы, он чуть не умер. Эта проблема возникает каждый год, и год от года становится все серьезней», — рассказала Елена Анашкина.

Постоянная комиссия по социальной политике приняла решение обратиться в департамент здравоохранения Ярославской области.