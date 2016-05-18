Калуга, 18 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. 250 человек из 20 команд студентов профессиональных образовательных организаций из 13 регионов Центрального федерального округа принимают участие в открывшейся 17 мая в городе воинской славы Козельске Калужской области военно-спортивной игры «Звезда».

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации начальник Управления молодежной политики калужского регионального министерства Михаила Артамонова, в этом году игра"Звезда"посвящена 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В полевом центре Козельской гвардейской дивизии ракетных войск стратегического назначения, студенты принимают участие в соревнованиях по строевому смотру, по военной и медицинской подготовке, в военизированной эстафете, кроссе и военно-тактической игре «Беркут».

Первым этапом соревнований для команд стал строевой смотр. Команды прошли со строевой песней по плацу, а затем судьи соревнований оценивали внешний вид команд и индивидуальное выполнение команд командира отряда.

Также в первый день соревнований участникам предстояло ответить на вопросы военно-исторической викторины «100 вопросов — 100 ответов». Здесь участникам необходимо продемонстрировать знания о военной истории СССР и Российской Федерации, знание истории государственной символики России. Лучшими в этих соревнованиях стала команда Калужского кадетского многопрофильного техникума «Боец».

Напомним, с 2009 года по инициативе молодежи Калужской области областная военно-спортивная игра «Звезда» получила статус игры Центрального федерального округа.