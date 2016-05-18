Астрахань, 18 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Астрахани почти семь часов огнеборцы тушили крупный пожар на заводе резиновых изделий в Астрахани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 18 мая, сообщение о возгорании в Трусовском районе поступило на пульт дежурного в 17:28 накануне.

vk.com/astra30 Пожар на заводе резиновой обуви в Астрахани

На улице Советской Гвардии, 5 загорелся цех по изготовлению резиновых изделий на площади 500 кв. метров. Огонь стал быстро распространятся и уже через 40 минут пожаром было охвачено 700 кв. метров. Еще через полчаса огонь полыхал на 2 тыс. кв. метров площади.

На месте ЧП был создан оперативный штаб. С огнем боролись 60 человек и 24 единицы техники, в том числе, пожар тушили и с помощью мобильной роботизированной установки.

Локализация пожара была объявлена в 21:12, а около часа ночи было ликвидировано открытое горение. По сообщению МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Пользователи соцсети сообщают, что полностью сгорела большая часть завода с цехами и со складом готовой продукции.

А сегодня сообщение о ночном происшествии в Астрахани передали по Первому каналу, который предупредил местных жителей об опасности отравления сажей. Запах гари со стороны завода чувствуется в городе до сих пор, передает информационный портал «Астраханьпост». При этом в региональном Роспотребнадзоре заявляют, что угрозы здоровью для местных жителей нет. Замеры вредных веществ в воздухе, произведенные в разных районах, показали, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы. Специалисты МЧС продолжают работу на объекте, причины возгорания устанавливаются.