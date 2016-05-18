Москва, 18 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Министерство культуры не имеет достаточных бюджетных средств для привлечения иностранных туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил Глава Минкультуры Владимир Мединский на выступлении в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, посвященном развитию в современных условиях внутреннего и въездного туризма.

Российский курорт

«Несколько лет назад министерство пыталось получить на этот процесс деньги из бюджета, но сделать это не удалось», — заявил министр, добавив, что ведомство вынуждено вести работу на этом направлении с помощью государственно-частного партнерства.

При этом такой тип сотрудничества с бизнесом уже показал значительные успехи, подчеркнул Мединский. «Совместно с бизнесом запущен процесс создания офисов Visit Russia за рубежом. Эти офисы координируют усилия туристических агентств по привлечению туристов в Россию. Для нас это флагманский проект», — подчеркнул он.

В настоящее время открыты уже восемь подобных офисов в других странах, а еще семь будут начнут свою работу в самое ближайшее время, добавил министр.