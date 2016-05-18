Калуга, 18 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области проводится процессуальная проверка по факту получения тяжких телесных повреждений 13-летним подростком во время игры на спортивной площадке.

krpress.ru Во время игры на спортплощадке на 13-летнего подростка опрокинулись ворота

Как сообщил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по г. Калуга следственного управления СКР по Калужской области Юлия Карамшук, по предварительным данным, 13 мая 2016 года на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в калужском микрорайоне Байконур, во время игры в мяч на 13-летнего подростка опрокинулись незакрепленные ворота. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травмы, которую следствие классифицировало как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время органами предварительного следствия проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего, в том числе устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию спортивной площадки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, директор муниципального учреждения вследствие недобросовестного отношения к работе не принял меры к сертификации либо исключению из эксплуатации ворот для мини-футбола, достоверно зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолетних в спортивной секции по мини-футболу. В результате бездействия подозреваемого в марте 2016 года в во время футбольного матча на 13-летнего потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью.