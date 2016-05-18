Челябинск, 18 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Челябинской области о намерении провести массовые увольнения в службу занятости заявили 14 предприятий. По данным главного регионального управления по труду и занятости населения, в ближайшее время попасть на рынок труда в поисках новой работы могут почти 3 тысячи южноуральцев, передает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

Однако отметим, что если учесть также число жителей области, которые будут уволены с предприятий не в рамках массовых увольнений, то без работы в ближайшее время могут остаться более 5 тысяч человек. Так, о сокращении без малого 2,2 тысяч своих сотрудников заявила 271 организация региона.

«Наибольшее число уволенных, 361 человек, на региональный рынок труда намерено поставить челябинское предприятие «ЧТЗ-Уралтрак». Вторым по численности сокращенных сотрудников станет ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» в Миассе. Кроме того, впервые за последние годы по причине полной ликвидации двух федеральных структур, миграционной службы и службы по контролю за оборотом наркотиков, более 1 тысячи 300 сотрудников этих структур попали под сокращение на территории Челябинской области», — пояснили в региональном УСЗН.

Однако, как отметил руководитель областного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, несмотря на довольно внушительную общую цифру планируемых сокращений, на самом деле все будет не так страшно.

«Дело в том, что число, указанное в уведомлении о сокращении штатных сотрудников, в итоге существенно отличается от количества на самом деле сокращенных человек. Уведомление носит, скорее, страховочный характер на всякий форс-мажорный случай. Таким образом, сейчас на нашем рынке труда ситуация выглядит вполне стабильно и такой она будет, по крайней мере до будущей осени. Гораздо более напряженной является ситуация по неполной занятости сотрудников предприятий, то есть когда руководство предприятий вынуждено перевести своих сотрудников на график неполного рабочего дня или неполной недели. По такой схеме сегодня в области работают более 11 тысяч человек», — сообщил глава областного УСЗН.

Всего же сейчас только в Челябинске в поиске работы находятся 15 тысяч человек. С начала года с помощью городской службы занятости удалось трудоустроиться почти 3 тысячам жителей областного центра. Что же касается городского банк вакансий, то он уже дольше месяца имеет слабый прирост и содержит сейчас 8 тысяч 304 варианта трудоустройства. В конце апреля прошлого года их было порядка 10 тысяч. Уровень безработицы в областном центре за последние недели снизился до отметки в 1,16%.

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области на 11 мая 2016 года составил 1,98%, напряженность на рынке труда — 1,9 человек на вакансию. На данный момент в целом по области наблюдается медленное снижение напряженности на рынке труда. На учете в центрах занятости населения состоит: незанятых граждан — 40 тысяч 257, безработных — 36 тысяч 811.

Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, заявленных работодателями, составило 21 тысячу 141 вакансию, в том числе: постоянные рабочие места — 19 тысяч 480, временная занятость — 632, общественные работы — 1 тысяча 29.

С начала года областной службой занятости населения трудоустроено 13 тысяч 732 человека, из них: на постоянные вакантные места — 9 тысяч 338; на временные — 4 тысячи 394, привлечено к самозанятости — 83 человека.

С начала года к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования приступили 3 тысячи 111 человек, из них: безработные граждане — 2 тысячи 949; трудоустроено на общественные работы 3 тысячи 37 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2015 года уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составлял 1,49%, а напряженность на рынке труда — 1,41 человек на вакансию. Всего по региону в режиме неполного рабочего времени работали более 9 тысяч человек.