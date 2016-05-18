Калуга, 18 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. 306 человек обратилось в медицинские организации Калужской области по поводу укусов клещей. Из них — 123 ребенка. У 173 человек были взяты клещи на исследование. 22 клеща были инфицированы боррелиями (возбудителями боррелиоза). Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию главного санитарного врача Обнинска Анатолия Иванова.

go40.ru В калужском регионе зарегистрировано 11 случаев боррелиоза.

По словам медика, в калужском регионе зарегистрировано 11 случаев боррелиоза. Три из них — у детей. По Обнинску зарегистрировано 17 обращений по поводу укусов клещей (в том числе — трое детей). У двоих укушенных лабораторно подтверждено заражение боррелиозом.

Между тем, в области препаратами от клещей обработано 22,8 га, в том числе — 1,7 га — в Обнинске, где уже был обработан Городской парк, продолжается обработка территорий детских садов. До начала работы летних городских лагерей закончится обработка территорий школ.