Барнаул, 18 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В апреле 2016 года на Алтае зафиксирована продовольственная дефляция: по данным статистиков, озвученным сегодня, 18 мая, продовольственные цены в регионе снизились на 0,3%, в то время, как в России они увеличились на 0,4%.

Алтайские продукты

«Стоимость плодоовощной продукции стала ниже на 6,5%, в том числе на лук репчатый (на 20,5%), картофель (на 14,8%), морковь (на 3,4%). На 2,5% стал дешевле сахар, фруктово-ягодные консервы — на 2,3%, яйца — на 0,5%. Снижение цен на мясопродукты специалисты фиксируют третий месяц подряд. Их стоимость по отношению к декабрю 2015 года ниже на 1,1%», — об этом информирует сегодня, 18 мая, Алтайкрайстат.

Также статистики свидетельствуют о существенном (более чем в три раза) замедлении роста цен на продовольствие в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен в Алтайском крае с начала 2016 года составил 102,2%, что ниже среднероссийского значения на 0,3%.

Ранее отмечалось, что Алтайский край входит в пятерку регионов Сибирского федерального округа, где установлены минимальные цены на 20 из 24 социально значимых продуктов.

«По 20 наименованиям цены ниже, чем в среднем по России. В крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, охлажденных и мороженных кур, куриные яйца, пшеничную муку, крупу гречневую-ядрицу, пшено и соль», — напомнили в Алтайкрайтате.

Всего, по итогам января-апреля 2016 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае составил 102%, по России — 102,7%.

Интересно, чт о еще в апреле 2016 года власти региона сообщили, что продовольственная инфляция на региональном потребительском рынке составила 2,3%.