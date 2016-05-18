Вологда, 18 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Более 2000 жителей области за последние семь дней пострадали от укусов клещей, в их числе 654 ребенка. Больше всего обращений зарегистрировано в Череповце (443 случая), Вологде (418 случаев), Сокольском (102 случая), Шекснинском (86 случаев), Тотемском (76 случаев) и Великоустюгском (75 случаев) районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

Клещ

Всего же этой весной в области зарегистрировано 5507 случаев присасывания клещей, что почти в два раза больше, чем в минувшем году. Лишь около 18% укушенных (976 человек) были привиты от энцефалита. Нуждающиеся в экстренной профилактике дети получили противоклещевой иммуноглобулин, а взрослым назначили таблетки йодантипирина.

«Треть пострадавших (1699) — дети и подростки. В минувшем году эта цифра едва превышала 1000. Как показывает практика, клещи чаще всего нападают на людей на дачных участках (47%), в лесу (11%), на кладбищах (4%), в парках и скверах (3%). Диагноз «подозрение на клещевой энцефалит» поставлен семи пострадавшим, шестеро из них уже госпитализированы в инфекционные отделения и больницы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального департамента здравоохранения Анна Чхетиани.

Добавим, что в Вологодской области по состоянию на сегодняшний день против вирусного клещевого энцефалита привито 59 тысяч человек, в том числе 22,2 тысячи детей. За счет средств предприятий и организаций привиты 6,4 тысячи человек.