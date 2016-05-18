Калуга, 18 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Высокую оценку экспертного ИТ-сообщества, в рамках Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» в Уфе получили проекты, представленные делегацией калужского региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили 18 мая корреспонденту ИА REGNUM в министерстве развития информационного Калужской общества, по итогам публичной защиты проект «Персональный электронный экскурсовод музеев Калужской области» занял на Всероссийском конкурсе первое место в номинации «IT в культуре и туризме». Реализацией этого проекта занималась одна из компаний, входящих в региональный ИКТ-кластер.

Еще один калужский проект по переводу системы электронного документооборота САДКО на новую отечественную систему управления базами данных был отмечен экспертным жюри в номинации «Лучший проект импортозамещения в сфере информационных технологий».