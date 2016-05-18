Обнинск, Калужская область, 18 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Летом школьники Обнинска Калужской области смогут отдохнуть и поработать. Об этом сообщила начальник управления общего образования Татьяна Волнистова на очередной планерке главы администрации города, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru В Обнинске летом отдохнут более 10 тыс. детей и подростков

По словам Волнистовой, с 1 июня во всех образовательных учреждениях Обнинска начинают работать летние пришкольные лагеря и площадки. В первую смену в них отдохнут более 2000 детей. Еще полторы тысячи школьников будут отдыхать в лагерях профильных, выездных, палаточных и других.

Всего в городе этим летом должны отдохнуть и оздоровиться более 10 тыс. детей и подростков. Оздоровительной кампанией предполагается охватить 93% детей.

Всего на организацию летней оздоровительной кампании выделено более 14 млн. рублей.

Как сообщила директор городского Центра занятости населения Татьяна Пелевина, в этом году поработать смогут 400 подростков от 14 лет. Работать они будут в течение 3 недель.

За свой труд подростки получат заработную плату — порядка 10 тысяч рублей. Это величина прожиточного минимума в Калужской области. Всего на эти цели будет потрачено 4 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.