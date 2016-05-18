Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Ростовскую область вновь накрывает шторм. Экстренное предупреждение направил ГУ МЧС России по региону. По информации синоптиков, непогода вновь будет бушевать на Дону два дня, сообщили в ведомстве 18 мая.

ИА REGNUM Тучи над городом

Дождь в донской столице уже начался, передает корреспондент ИА REGNUM, но он может усилиться, а также сопровождаться градом и грозой. Порывы ветра при этом могут достигать 22 м/секунду. Неблагоприятная погода продержится в регионе до конца завтрашнего дня.

Дорожная полиция напоминают водителям о необходимости жёсткого соблюдения правил дорожного движения, а пешеходам — на внимательное пересечение дороги.

Напомним, что впрошедшие выходные разгулявшаяся стихия обесточила, лишила воды, кровли и стёкол на окнах четыре населенных пункта в Белокалитвинском районе. Восстановительные работы завершены, жителям пострадавших домов выплатят компенсации.

Читайте также: Смерч в Ростовской области оставил сотни домов без света, воды и кровли