Рим, 18 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. «Вся делегация, которая только что вернулась в Италию через Санкт-Петербург, 17 мая была обвинена в незаконном пересечении украинской территории, фамилии политиков внесены в список пророссийских террористов, сепаратистов, наемников, военных преступников и убийц, составленный на украинском сайте «Миротворец» при поддержке Министерства внутренних дел Киева», — сообщил на своей страничке в Фейсбук один из членов делегации, журналист, писатель, общественный деятель Джульетто Кьеза. «Украина таким образом совершает серьезный акт запугивания в отношении представителей итальянского народа, направленный на попытку оказать влияние и ограничить политическую деятельность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Джульетто Кьеза сообщил, что в среду, 18 мая, в 16 часов состоится пресс-конференция в палате депутатов Италии: парламентарии представят официальный протест против оскорбления итальянских государственных учреждений.

На украинском сайте «Миротворец» напротив каждой фамилии парламентариев написано: «незаконное пересечение границы Украины 13.05.2016 г. В составе делегации итальянских парламентариев прибыл в оккупированный Крым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы Бартоломео Пепе, Паола Де Пин и Ивана Симеони, член палаты депутатов Никола Чирачи, член городского совета города Эмполи Габриэле Сани, а также экс-депутат Европарламента, известный общественный деятель и журналист Джульетто Кьеза находились с трехдневным визитом в Крыму и Севастополе.