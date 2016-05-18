Калуга, 18 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Первая экологическая киноассамблея «ЭкоОбраз» открылась 17 мая в калужском городском досуговом центре.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса художественных творческих работ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, форум объединяет цели этого года, объявленного Годом российского кино, и будущего Года экологии.

По словам главы ведомства Варвара Антохина, «Экологическое кино — это больше, чем разговор только об экологии. Документальные и художественные фильмы, комедии и драмы, мультипликация и серьёзные философские работы призывают мыслить экологически, повернуться лицом к природе и начать заботиться о ней прямо сейчас».

Четырехдневная программа фестиваля включает просмотр и обсуждение двенадцати документальных и художественных кинолент на тему бережного отношения к природе, выставки и мастер-классы.

В рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей конкурса художественных творческих работ «Экоарт», «Экософия» и участников экомарафона «Переработка», а также просмотр фильма режиссёра Игоря Полещука «Этот хрупкий чарующий мир». Для участников мероприятия работала фотовыставка работ Михаила Калинина и ярмарка.

Организаторами первой экологической киноассамбли «ЭкоОбраз» выступили Международный православный сретенский кинофестиваль «Встреча» и региональное министерство природных ресурсов и экологии.