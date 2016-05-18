Москва, 18 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Уровень просроченной задолженности по рублевой ипотеке за последний год вырос в 75 регионах России. Главные неплательщики — в Республике Алтай и Дагестане, наименьшая просрочка наблюдается в Республике Крым и Севастополе, а также в малонаселенных северных регионах страны. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинга.

Рубль

За последние 12 месяцев в целом по России доля просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам выросла с 0,92% на 1 апреля 2015 года до 1,08% на начало второго квартала 2016 года. В абсолютном выражении объем просроченной рублевой ипотечной задолженности составил 43 млрд рублей на 1 апреля 2016 года.

Лидерами по платежной дисциплине стали Республика Крым и Севастополь, где просроченная задолженность по рублевым ипотечным кредитам на 1 апреля 2016 года отсутствует. В этих регионах российские банки стали выдавать ипотечные кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность.

Хорошие результаты также в основном демонстрируют малонаселенные северные регионы. В Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и на Колыме доля просроченной задолженности по рублевой ипотеке на 1 апреля 2016 года равнялась 0,33%, 0,28% и 0,14% соответственно. По мнению исследователей, это можно объяснить относительно высокими доходами у населения, а также сверхкомпактностью их проживания, что позволяет банкам по-настоящему знать своих заемщиков, досконально и адекватно оценивать риски кредитования.

Среди лидеров также два региона Центрального ФО — Орловская область, где зарплаты населения самые низкие среди регионов ЦФО, а также Тамбовская область, где зарплаты также одни из самых низких в округе и стране. Отмечается, что в целом для ЦФО характерна, на первый взгляд, парадоксальная зависимость — чем ниже зарплаты, тем ниже просроченная задолженность по ипотеке, а чем выше зарплаты — тем ниже платежная дисциплина.

Среди лидеров по доле просрочки по рублевой ипотеке за последние 12 месяцев — Республика Алтай, Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Тверская и Челябинская области, Москва и Пермский край. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по рублевой ипотеке превышает 1,7%, то есть вдвое выше медианного уровня по стране.

Наибольший рост доли просроченной задолженности в последние 12 месяцев наблюдался в Республике Алтай и Чеченской Республике, где за четыре квартала она выросла на 1,4 и 1,1 процентного пункта соответственно.

При этом девять регионов характеризовались сокращением доли просрочки по рублевой ипотеке. Наибольший прогресс продемонстрировала Москва, в которой за 12 месяцев доля просрочки сократилась на 0,5 процентного пункта.

В то же время Москва остается в пятерке лидеров рейтинга по доле просроченной задолженности, что не вызывает удивления. Выдача кредитов в столице поставлена на поток, и с одной стороны, это не позволяет банкам досконально изучить и проверить заемщика, что приводит в банки мошенников, а с другой стороны, в Москве очень высок уровень конкуренции на рынке труда, и поэтому шанс потерять работу в столице или попасть в другую сложную жизненную ситуацию здесь заметно выше, чем в других регионах России.

Кроме того, столичная недвижимость — самая дорогая в стране, поэтому многим, покупая себе жилье, приходится брать огромные кредиты — на пределе своих финансовых возможностей.

В целом, в России за последние 12 месяцев было выдано 762 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,28 триллиона рублей, что на уровне 2012 года, когда было выдано 740 тысяч кредитов. При этом в начале 2016 года выдача жилищных кредитов фактически вышла на докризисный рекордный уровень. За первые три месяца 2016 года было выдано 190 тысяч кредитов на сумму 325 миллиардов рублей.

Таким образом, рынок ипотеки фактически оправился от влияния кризиса, что во многом стало результатом программы господдержки, снижения цен на недвижимость (что повысило доступность жилья для ряда семей), а также, что немаловажно, из-за значительной выгодности ипотечного кредитования для банков по причине низкой просроченной задолженности по данному виду ссуд.

По мнению экспертов, в 2016 году стоит ожидать продолжения процесса восстановления ипотеки, в том числе из-за субсидирования ставки государством. Возможно, также будут предложены и какие-то новые механизмы поддержки ипотечного рынка. К концу 2016 года ипотечные кредиты могут еще подешеветь на 0,5−1,5 процентного пункта, что будет связанно со снижением стоимости фондирования и ключевой ставки.

По прогнозам исследователей, по итогам 2016 года количество выданных кредитов составит 800−900 тысяч, а объем новой выдачи будет на уровне 1,4−1,7 триллиона рублей. При этом доля просроченной задолженности по рублевым кредитам еще немного подрастет — до 1,15−1,25% на начало 2017 года.