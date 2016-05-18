Калуга, 18 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Международный День семьи, организаторами праздника выступили Региональная общественная организация «Материнское сердце» и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» отметили 17 мая в Калуге.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в Доме музыки собрались более 250 человек: приёмные родители, специалисты по охране прав детей, педагоги и психологи, члены НКО «Материнское сердце».

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил приёмных родителей с праздником и поблагодарил за отзывчивость и душевное тепло, которое они дарят детям.

«От всей души благодарю вас за тепло ваших сердец и доброту, которую вы дарите детям. Вы взяли на себя огромную ответственность за судьбы детей, оставшихся без попечения родителей, дарите им тепло, заботу, внимание и любовь, дарите частичку своей души и сердца. В нашей стране сегодня особое внимание уделяется главной ячейке общества — семье. Руководство Калуги и Калужской области будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку семьям с приёмными детьми. Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю счастья, крепкого здоровья и сил для того, чтобы вырастить и воспитать своих детей, дать им дорогу во взрослую жизнь, обеспечить их достойное будущее, а мы, со своей стороны, поможем вам в этом», — заявил Александр Иванов.

Глава городского самоуправления вручил Почётную грамоту председателю Областного Совета приемных родителей Надежде Бочаровой, воспитавшей четырёх родных и трёх приемных детей, причем все трое — инвалиды с ограниченными возможностями здоровья.

» Два месяца назад с предложением провести этот праздник ко мне обратилась руководитель регионального отделения общественной организации «Материнское сердце» Антонина Белкина, — сказал Александр Иванов, — Это уникальный человек, именно благодаря её энергии у нас в городе и области получил развитие институт приемных семей. Сегодня я общался с одной из мам, в ее семье 7 приемных детей. Я искренне восхищаюсь людьми с таким большим и добрым сердцем. В Калужской области 697 семей, в которых воспитывается 1313 приемных детей. Представляете, сколько мам и пап с добрым сердцем дарят ласку, нежность, заботу детям, которые воспитываются в этих семьях».

Для приёмных родителей Благотворительным Фондом в области культуры «Эра» и Союзом женщин России был организован праздничный концерт.