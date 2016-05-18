Ярославль, 18 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. 17 мая представители Народного союза Германии по уходу за военными могилами передали Ярославской области данные о 5000 ярославцев, попавших в немецкий плен в ходе Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

фото сайта yarregion.ru немецкая делегация в правительстве Ярославской области

Список ярославцев-военнопленных не является окончательным и будет дополняться по мере поступления новых сведений.

В годы войны в Ярославской области также находилось несколько лагерей для военнопленных, среди которых числились представители всех родов войск. Люди привлекались к различным работам, в том числе в сферах сельского хозяйства, торфоразработок, ремонта дорог. Большинство пленных имели различные ранения, контузии, заболевания. Немецкая делегация осмотрела захоронения соотечественников в Тутаеве и Рыбинске, а также посетила Леонтьевское и Донское кладбища в Ярославле. 18 мая представители Народного союза Германии планируют побывать в Варегове и в деревне Котово Угличского района.

Работа по восстановлению захоронений и уходу за ними ведется в России и Германии в рамках межправительственного соглашения, подписанного 16 декабря 1992 года. С этого времени в России построено и восстановлено 22 немецких солдатских кладбища. На территории Германии, согласно официальным данным, находится 3310 советских воинских захоронений, в которых захоронены 760 тысяч человек.