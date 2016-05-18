Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ получило запрос о передаче осужденной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко на родину. Об этом сообщил глава ведомства Александр Коновалов на Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

«К нам поступил пакет документов из ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний РФ, — прим. ред.) по передаче Савченко на Украину, он проходит необходимые процедуры», — заявил Коновалов.

Министр добавил, что запросы на перевод в Россию от осужденных на Украине граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова не поступали.

«Нужен интерес самих граждан РФ. От них должна исходить инициатива», — подчеркнул Коновалов.

Напомним, Надежда Савченко, осужденная на 22 года тюрьмы Донецким судом Ростовской области, подписала документы, необходимые для ее передачи на Украину, еще 29 апреля. В России она была признана виновной в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Конелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы РФ.

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Министерство юстиции Украины направило официальный запрос в Минюст РФ с просьбой экстрадировать Савченко на Украину для отбывания наказания. При этом украинские власти не считают ее виновной и не собираются содержать Савченко под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Голосеевский районный суд Киева приговорил граждан РФ Александрова и Ерофеева к 14 года лишения свободы и конфискации имущества. Оба российских гражданина признаны виновными в ведении «агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц», «ведении террористической деятельности» и по ряду других статей.

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Украинские силовики задержали Александрова и Ерофеева 16 мая прошлого года в районе поселка Счастье на Луганщине. Украинская сторона считает, что они якобы являются российскими военнослужащими. Министерство обороны РФ сообщило, что на момент своего задержания они не являлись действующими военнослужащими Вооруженных сил РФ. По мнению Москвы, Александров и Ерофеев являются военнопленными, так как на момент задержания они являлись служащими Народной милиции ЛНР.