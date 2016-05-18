Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Апрельское решение Гаагского суда по «делу ЮКОСа» позволит существенно укрепить позиции России в правовом поле на международной арене. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Коновалов подчеркнул, что Минюст никогда публично не говорил о политизации принятых решений. «Мы удовлетворены тем, что наша правовая позиция в конкретном деле нашла понимание судей. Хотя до конца рано говорить, что решение окончательно состоялось. Оно может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов», — сказал министр.

По его словам, ведомство надеется, что в других странах, где аналогичные процессы только начались, они будут приостановлены, пока суд в Нидерландах не вынесет решение по апелляции.

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Напомним, Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году присудила выплату компенсации в 50 млрд долл. со стороны России иностранным инвесторам компании ЮКОС. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал недействительными шесть арбитражных решений Палаты.

«Пока что можно осторожно сказать, что правда, получается, на нашей стороне», — добавил Александр Коновалов. Минюст России продолжит вести борьбу в ряде открытых процессов в Бельгии и Франции по соответствующим делам, одно из слушаний назначено на июнь.