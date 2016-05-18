Симферополь, 18 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В столице Крыма неизвестные в ночь с 17 на 18 мая облили краской памятную доску Иосифу Сталину, расположенную на здании Крымского рескома КПРФ. Коммунисты назвали произошедшее провокацией, направленной на дестабилизацию межнациональных отношений в Крыму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Крымского республиканского отделения КПРФ

«Сегодня ночью в 3:47 неизвестные лица осквернили мемориальную доску Иосифа Виссарионовича Сталина, облили краской. Я думаю, в первую очередь это направлено на дестабилизацию обстановки в Крыму и в целом по России. Расшатованием межнационального вопроса в канун трагической даты — прекрасно понимаете какой — занимаются определённые силы, стараются столкнуть лбами представителей определённых народностей, раскачать эту межнациональную ситуацию в Крыму», — рассказал ИА REGNUM секретарь крымского рескома КПРФ Олег Соломатин.

По его словам, это уже не первая попытка «акта вандализма» по отношению к этому памятному знаку, памятную доску уже обливали краской в ночь с 5 на 6 марта 2016 года.

«Крымский реском ни один раз с тревогой заявлял, что в нашей Республике есть отдельные граждане, которые занимают крайнюю антисоветскую, а значит и антироссийскую позицию. Одним хочется убрать памятник В.И.Ленину с центральной площади города Симферополя. Другие разбивают памятники и памятные доски героям Советской эпохи, как это было с памятником «Героям, павших за власть Советов» в Комсомольском сквере. И вот новая выходка антисоветчиков и русофобов», — говорится в заявлении на официальном сайте КПРФ.

В бюро Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Российской Федерации осудили «очередную преступную выходку националистов» и требуют от правоохранительных органов «немедленного задержания» преступников и «привлечения их к ответственности».

Напомним, 18 мая в Крыму — День памяти жертв депортации в связи с выселением крымско-татарского населения Крымской АССР 18—20 мая 1944 года в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Высшими государственными органами СССР, а позже — России и Украины — депортация была признана незаконной и преступной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские власти заявляли, что на полуостров проникло около 30 провокаторов с целью дестабилизации обстановки в республике, однако прокуратура Крыма эту информацию не подтвердила.

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